Her repareres ugle-nebbet med superlim

OPERERER: Biolog Jan Ingar Båtvik. Foto: Tomas Berger / NRK

– Superlim er brutale greier, så jeg holder kontroll på mengden med en trepinne, sier biolog Jan Ingar Båtvik.

Ugla har fått seg en skikkelig nesestyver, og nebbet er sprukket.

De siste dagene har den vært burugle hjemme hos Båtviks kollega Rune Aae, og nå har de sammen lagt fuglen på ryggen slik at de kan ha full kontroll under konsultasjonen.

– Vi har laget en plattform for limet. Nå kan vi fylle opp sprekken, sier Båtvik mens han gjør sprekken ferdig.

Tok hauk til tannlegen

BURUGLE: Haukugla ble påkjørt av en bil. Den har vært i biologens varetekt noen dager. Foto: Tomas Berger / NRK

Båtvik er en erfaren biolog og har hjulpet mange fugler tidligere. Likevel er akkurat denne typen operasjon ny for ham.

– Jeg hadde med en hønsehauk til tannlegen en gang. Da holdt jeg hauken i fanget mens tannlegen la på hvitt stoff som vi har på tennene. Men å lime et sånt nebb på haukugle, det har jeg ikke gjort før, sier han.

Båtvik gjør det hele likevel med stødige bevegelser. Han er opptatt av å være forsiktig.

– Det er tøffe løsemidler, og fugl er vâr for løsemidler. Så det er viktig å blåse her, både for å få det til å tørke, men også for å få bort dampen som dannes, sier Båtvik.

Pasienten er av det samarbeidsvillige slaget. Etter få minutter er operasjonen fullført, og det ser ut til at ugla er glad.

Fri som fuglen

Haukuglene holder normalt til i nordligere strøk, men dette eksemplaret har vært skarpsynt nok til å lande i Vestby i Akershus. Der har den vært et par måneder.

Da fuglen ble skadet, ble den tatt hånd om av ekspertene fra Høgskolen i Østfold. Mannen ga den mus og ly i hus til han var sikker på at nebbet ikke hadde gått opp i liminga.

Torsdag var flyveren sikkerhetsklarert og klar til avgang. Den slippes ut i området der den ble funnet, i Vestby.

– Vi slipper den her fordi den har vært her et par måneder og blitt et populært innslag i fuglefaunaen. Normalt kunne en slik fugl blitt sluppet hvor som helst. Det er en trekkfugl på vei sørover. Men siden den har vært her så lenge, så kan den ha laget seg et deponi som gjør at den har god tilgang på mat hvis det blir snø. Kanskje blir den her lenger, sier Rune Aae.

Flere skuelystne hadde møtt opp for å se ugla igjen bli fri som den fuglen den er. De følger seansen når Aae slipper klørne med falkeblikk.

– Den er kraftig og har spist godt. Nå var nebbet intakt, og limingen ser ut til å fungere, sier Aae.