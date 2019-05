Her reddes Gammur (17) ut etter at hestehengeren løsnet i fart på E18

Lørdag ettermiddag hadde islandshesten Gammur vært på konkurranse på travbanen Momarken i Mysen i Østfold.

På vei hjem løsnet hestehengeren med hesten inni. Først traff den en annen bil, før den veltet og ble stående inntil midtdeleren på E18 i Askim.

Dette var synet som møtte nødetatene da de kom til stedet. Inni vogna ligger Gammur. Foto: Freddie Larsen

– Det så veldig stygt ut, men heldigvis gikk det veldig bra, sier veterinær Jeanette Svendsen fra Trøgstad dyreklinikk, som ble tilkalt for å undersøke Gammur etter ulykken.

Kos fra brannmannen

Da Svendsen kom til stedet, møtte hun en rolig hest i den veltede hengeren.

– Det er en dreven konkurransehest som er vant til litt av hvert. Den var litt i sjokk, men sto helt rolig. Den har nok hatt englevakt, sier hun.

Veterinær Jeanette Svendsen fra Trøgstad dyreklinikk sjekker at Gammur har det bra etter velten på E18. Køen var stor i begge retninger etter uhellet. Foto: Freddie Larsen

Brannvesenet måtte kappe draget på hengeren for å få ut Gammur.

– Vi var redde for at hesten skulle bli urolig når vi gjorde dette. Derfor gikk jeg inn og holdt den med selskap for å vise at det gikk bra. Den la hodet på skulderen min, sier brannmann Odd Kenneth Sydengen i Indre Østfold Brann og Redning.

Han sier han har drevet med hest tidligere, og er vant til å behandle de store dyrene. Da Gammur var vel ute, fikk hesten en god kos av brannmannen.

– Jeg er så glad for at det gikk bra med ham, sier Sydengen.

Brannmann Odd Kenneth Sydengen gir Gammur en kos etter at hesten er reddet ut av hengeren. Foto: Freddie Larsen

Deretter ble hesten leid rundt på E18 for å sjekke at alt var i orden. Eieren var med hesten hele tiden.

Skrubbsår over øyet

E18 var stengt i begge retninger mens redningsaksjonen pågikk, og det ble lange køer på stedet.

Gammur ble tatt med tilbake til Momarken for en ekstra sjekk og litt smertestillende. Så langt har ikke veterinæren sett noen andre skader enn et skrubbsår over øyet.

– Den er litt forslått, og vil sikkert være stiv og støl i morgen. Men jeg tror den slapp fra det uten å få noen større skader, sier Svendsen.