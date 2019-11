Her prøver reven å stjele: – Trodde først det var en hund

– Den vimset rundt på parkeringsplassen. Først trodde jeg det var en hund, men da den kom nærmere, så jeg at det var en rev, sier Endre Larsen.

Det var tirsdag at han og kompisene tok turen over grensa fra Halden for å handle. To av dem sto og ventet på at tredjemann skulle hente bilen da reven kom mot dem.

En rev prøvde å stjele matvarer fra Endre Larsen på parkeringsplassen til Nordby shoppingsenter. Du trenger javascript for å se video. En rev prøvde å stjele matvarer fra Endre Larsen på parkeringsplassen til Nordby shoppingsenter.

Larsen tok opp mobilen og filmet. Og til sin forundring så han at reven kom helt bort til dem.

Den tok tak i posen med matvarer og begynte å trekke den bort. Da Larsen tok et steg frem, slapp reven taket.

– Det var jo hyggelig å få besøk. Men jeg fikk litt noia da den prøvde å ta maten min, sier Larsen.

Han forteller at han ikke ble særlig skremt.

– Den var tydeligvis sulten, så etterpå ga vi den litt mat. Den fikk litt salami, og det så ut til at den likte det, sier Larsen.

Nytt innslag i faunaen

– Jeg har ikke hørt fra vekterne at en rev har blitt anmeldt eller arrestert for naskeri hos oss tidligere, så dette var nytt, sier senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter.

Han forteller at rev har blitt observert i området tidligere, i tillegg til beverfamilien som bor i bekken rett ved og et villsvin som dukker opp i ny og ne.

– Nå er ikke jeg en zoolog, men den reven virket som om den var vant til folk, sier Løvheim.

Det støtter Rune Aae, biolog og lektor i naturfag ved Høgskolen i Østfold. Han har sett videoen og slår fast at dette ikke er vanlig reveoppførsel.

– Rev er jo nysgjerrige dyr, men de stikker fort av fordi de blir redde. Denne reven her har vært i kontakt med folk før, det kan umulig være første gangen den er så tett på mennesker.

TOPPFORM: Reven ser sunn ut, sier biolog Rune Aae Foto: Privat

Aae slår fast at det ikke er sykdom og desperasjon som har ført reven inn på parkeringsplassen til kjøpesenteret.

– Jeg tenkte først at det kunne være en skabbrev eller at den var utsultet, men den har jo veldig fin og tykk pels og er åpenbart i god form.

Det er også mulig at reven dristet seg bort til Endre Larsen fordi den rett og slett er diende og sulten, men Aae sier at det er litt vel sent på året for det.

– Det at en rev er så freidig tror jeg rett og slett er fordi den er vant til folk, avslutter biologen.