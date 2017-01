Her møter brannofferet redningskvinnen

SKADER: I taket på badet er det store brannskader. Likevel er det på loftet de aller største skadene er. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er kanskje ikke så mye, men her har du en blomst til takk, sier Magne Richard Graarud og gir en bukett til Gitana Baroniene.

Det var ved halv fem-tiden natt til 1. nyttårsdag at hun var på jobb for hjemmehjelpen i Rakkestad. Hun syntes hun så røyk som steg opp fra et boligfelt, og kjørte en ekstra runde for å finne ut hvilket hus det brant fra.

Da hun fant et hus der det kom ut røyk, ringte hun på døra og banket på vinduene helt til huseieren våknet.

– Kunne gått verre

På utsiden av huset kan man se tydelige skader etter flammene. Foto: Petter Larsson / NRK

Hennes handlekraft kan ha hatt stor betydning.

– Det tok lang tid før jeg reagerte, men hun ga seg ikke. Hadde det gått et kvarter til, så hadde huset blitt overtent. Og i verste fall kunne det gått helt galt med oss også. Det er skremmende, sier Graarud.

Gitana Baroniene handlet nærmest på refleks, men ser at hennes handlekraft kan ha hatt stor betydning.

– Jeg er godt fornøyd, det føles bra å ha gjort dette, sier hun når hun kommer til huset to dager senere.

– Står om minutter

Allerede den samme natten skrøt politiet av hjemmehjelpen.

På utsiden av huset er det ikke spesielt store skader, men på badet og på loftet er det betydelige skader. Det er likevel bare småtteri mot skadene som etter all sannsynlighet hadde blitt om det bare hadde gått noen minutter til.

– Jobben hun har gjort er helt super. Det er avgjørende for at det har gått så bra. Det var snakk om minutter før det hadde vært full overtenning, sier Bjørn Erik Studsrud i Rakkestad brannvesen.

HASTVERK: Bjørn Erik Studsrud i Rakkestad brannvesen mener det kun var snakk om minuttet før huset til Magne Richard Graarud ville vært fullstendig overtent. Foto: Petter Larsson / NRK

Han understreker at alt tyder på at både røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier var på stell hjemme hos Graarud. Brannen ble oppdaget før røykvarslerne rakk å bli utløst.

– Det handler om minutter i slike situasjoner. Det er vanskelig å si hva som hadde skjedd om det hadde blitt overtent, men det er ingen tvil om at de som var i huset fikk en lettere vei ut og at skadene på huset ble mindre, sier han.