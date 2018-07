Her målte brannvesenet 170 grader i bakken etter at skogbrannen var slukket

Kronerulling mot tunnel

Motstanderne av nytt løp i Oslofjordtunnelen har startet kronerulling. Flere facebookgrupper er dannet for å støtte Organisasjonen Bedre Veier, som har klaget tunnelplanene inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Så langt i sommer har de samlet inn over 100.000 kroner, skriver Akershus Amtstidende. Pengene skal gå til oppfølging av klagen og arbeid rettet mot politikere for å få til en bro fremfor nytt tunnelløp.