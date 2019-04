Her kan det begynne å brenne neste gang

– Vi har svært høy skogbrannfare på et tidspunkt hvor folk kanskje ikke har et helt gjennomtenkt forhold til det. Dessuten bærer vi sommerens tørke med oss, noe som gjør det dobbelt så krevende nå, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Cecilie Daae i DSB mener fjorårets tørkesommer gjør det dobbelt krevende å håndtere skogbranner denne våren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter flere uker med mange mindre branntilløp, brøt det ut storbrann i Sokndal i Rogaland denne uka.

Det har også vært større skogbranner med evakuerte personer i Sarpsborg og Halden i Østfold, i Melsomvik i Vestfold og i Roan i Trøndelag.

Slike branner kunne dukket opp nær sagt hvor som helst i Sør-Norge. Flere faktorer gjør nemlig at det er svært tørt akkurat nå.

Høyeste farenivå

Hver dag beregner meteorologene skogbrannfaren over hele landet. Skalaen begynner på null, og alt over 60 er regnet som «stor fare» for skogbrann.

Akkurat nå er verdien langt over 100 flere steder både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Aller høyest er Ålesund, der det er meldt om 185 fredag.

Også andre steder er det høye verdier de kommende dagene:

Bygdøy, Oslo - 152

Rygge, Østfold - 151

Bergen, Hordaland - 150

Sanda, Vestfold - 141

Aurskog-Høland, Akershus - 139

Stavanger, Rogaland - 136

Kongsvinger, Hedmark - 136

Sel, Oppland - 135

Nes, Buskerud - 135

Det er nær de høyeste verdiene som ble målt i fjor sommer.

For tiden er det kombinasjonen av lav luftfuktighet og det varme været uten nedbør som gir den høye skogbrannfaren.

I tillegg er det mye tørt materiale fra i fjor på skogbunnen som akkurat nå gjør skogbrannfaren særlig høy.

Tar forholdsregler

Under fjorårets ekstreme tørke, var tømmerhoggerne blant dem som måtte ta ekstra forbehold. Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken skog forteller at det å ta av kjettingene på hogsmaskinene er blant tiltakene som nå vurderes.

– Det er veldig normalt med en periode med høy skogbrannfare på våren, men i år kommer det litt tidligere enn normalt. Særlig furukoller kan det være veldig høy brannfare, sier han.

Erfaringene fra i fjor er ifølge Bjella at det er positivt å ha folk i skogen. De kan nemlig bidra til varsling og slukking dersom det skulle skje noe. De har blant annet med seg slukkeutstyr.

– De har pålegg om å overvåke området der de har jobbet en stund etter drift hver dag. I tillegg må man sørge for god beredskap om varsling og de må kunne oppgi koordinater når de varsler om eventuell brann, sier han.

Hogtsmaskinen i Østfold har fortsatt kjetting. De kan komme til å bli fjernet dersom skogbrannfaren fortsetter å øke. Foto: Jonas Borge Svendsen / NRK

Bane Nor høyner beredskapen

I fjor sommer måtte brannvesenet bekjempe flere skogbranner i nærheten av toglinjer. Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor sier at de har høynet brannberedskapen i hele Sør-Norge.

– Vi har brannvogner med 40.000 liter vann i beredskap rundt om kring i landet, men særlig i Agder og Rogaland har vi strammet inn beredskapen. Vi har også mannskap som er tilgjengelig på kort varsel dersom det skulle begynne å brenne, sier han.

Bane Nor har også har også med seg slukkeutstyr når de skal drive med vedlikeholdsarbeid de kommende ukene.

– Under arbeid med blant annet sveising, kapping og sliping av skinner, så har vi med oss slukkevann med oss ut på de ulike stedene, sier Korslund.