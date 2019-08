Her innser Lundanes at kompisen roter bort hans egen trippeldrøm

– Å nei, hva er det han gjør? sier Olav Lundanes og tar hendene foran ansiktet.

Han står i målområdet og følger VM-stafetten på en liten skjerm. Selv har han nettopp løpt en kanonetappe og gitt klubb- og treningskamerat i Halden, Magne Dæhli, et strålende utgangspunkt ut på den siste etappen.

Hvis Dæhli holder inn, betyr det at Lundanes får tre gull av tre mulige i mesterskapet på hjemmebane – akkurat slik han annonserte før mesterskapet at han drømte om.

Så kom feilen.

Ser lagkompisen kollapse

Dæhli hadde 33 sekunders forsprang til Finland, og nesten et og et halvt minutt til Sverige da han løp ut på siste etappe. 32-åringen rotet bort noen sekunder tidlig på etappen. Så fant han flyten, og så ut til å ha kontroll.

Han lå noen meter foran Finland, men så begynner begge de to å rote voldsomt. Lundanes har øynene festet på GPSen på skjermen, og ser umiddelbart at noe går galt.

Han ser Dæhli som er ute av kurs. Dæhli som stopper opp. Svensken som har stø kurs mot neste post. Dæhli som beveger seg i feil retning. Svensken som forsvinner.

Gullhåpet som forsvinner.

Lundanes setter seg ned inntil et gjerde og ser tomt ut i lufta.

I et par minutter sitter Lundanes og ser tomt ut i lufta. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Ute i skogen har Dæhli funnet posten han lette etter, men svensken har passert for et og et halvt minutt siden. VM-kongen reiser seg opp, skriver et par autografer og poserer på en selfie med en supporter.

Med to individuelle gull, er Lundanes VM-kongen selv uten stafettgullet. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Så gjør han det han kan aller best: Løper til skogs.

Lundanes tok seg noen minutters joggetur mens Dæhli kjempet i skogen. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Han har det forferdelig

Det lå an til gull, men da Magne Dæhli løp mot mål var allerede fire andre lag kommet før ham. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Når Norge løper inn til femteplass noen minutter senere, er Lundanes tilbake fra sin lille joggetur og forsøker å trøste Dæhli i målområdet. Det er ikke lett.

Dæhli har avgjort de tre siste års VM-stafetter i Norges favør, men dette var dagen da seiersrekken ble brutt.

– Magne har nok hatt det helt forferdelig der ute. Han har gjort mange gode innsatser, og vi kan ikke forvente at han skulle fortsette for alltid, sier Lundanes når han kommer til TV-studioet.

Han har løpt av seg den synlige skuffelsen fra noen minutter tidligere, og klarer å se stort på det. Alle orienteringsløpere har opplevd å miste kontrollen i skogen. Lundanes har også gjort det i VM.

– Skjønner at det er krise

Feilen gjør at Olav Lundanes ikke klarte å ta tre gull av tre mulige slik svenske Tove Alexandersson gjorde i kvinneklassen.

Lagkamerat Magne Dæhli, som sikret seg en bronsemedalje på fredagens mellomdistanse, kan ikke annet enn å beklage.

– Når jeg er der ute, så skjønner jeg at det er krise. Jeg skjønner jeg havner langt bak, men klarer å ta meg sammen noenlunde greit helt til jeg gjør enda en feil, sier han.