Her er Nora Mørk tilbake på håndballbanen

– Ingen er mer glad for å være utpå der i dag enn meg. Jeg har bare lyst til å spille håndball hele tiden! sa en strålende fornøyd Nora Mørk til NRK etter kampen.

27-åringen har ikke spilt en håndballkamp på 410 dager da hun røk korsbåndet. Comebacket skjedde i en treningskamp i Fredrikstad der Norges største håndballstjerne spilte for det norske rekruttlandslaget.

Norge slo eliteserielaget Fredrikstad 27-24. Mørk spilte – som alltid – i trøye nummer ni, og med en stor, svart støtte rundt kneet.

Selv om hun satt på benken i siste havldel av både den første og den andre omgangen, scoret hun fem ganger.

Nora Mørk stilte i drakt nummer ni for det norske rekruttlandslaget. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

To operasjoner

Det var 5. februar i fjor at Mørk skadet kneet i en mesterligakamp for sin ungarske klubb Györ. Den samme uka ble hun kåret til verdens beste håndballspiller av Handball Planet.

Men tiden etterpå har vært blytung.

For etter å ha vært gjennom en intens opptrening etter korsbåndsoperasjonen, så det i fjor høst ut til å gå mot comeback. Både Mørk og landslagsledelsen håpet hun skulle rekke EM i desember.

I september fikk hun derimot en vridning i kneet på trening, og måtte gjennom en ny operasjon. Dermed røk EM.

Mens hun har vært borte fra håndballbanen, har hun dessuten ført en kamp mot folk som har delt private nakenbilder av henne.

Mørk vedgår at hun i perioder har sett svært mørkt på håndballivet.

– Det har vært mange tunge måneder. Jeg har følt meg veldig, veldig ensom. Det har kostet alt jeg har å snu dette til et comeback. Jeg er stolt av meg selv, sier hun.

– Stoler på kneet

Etter kampen fortalte Mørk at kneet kjentes bra. For selv om hun har trent håndball, var det spesielt å teste beinet også i en kamp.

– Jeg har tenkt at jeg ikke skulle klare å finte og hoppe igjen. Kneet har vært gjennom ganske mye. Men jeg stoler 100 prosent på fysioterapeuten min. Det kjentes bra, og jeg stoler veldig på kneet mitt, sier Mørk.

For tre uker siden ble det klart at Mørk bytter klubb. Nå skal hun spille for rumenske CSM Bucuresti.

Men hun er også veldig klar for å bidra mer for Norge.

– Det kan ikke bli mye verre enn det har vært det siste året. Jeg er klar for å komme tilbake på landslaget og være med der, sier hun.

– Når er du verdens beste håndballspiller igjen?

– Jeg planlegger å være sinnssykt god i OL, sier Mørk, og sikter mot lekene som er nesten halvannet år frem i tid.