Her blir det best påskevær

Det kan se ut som om det blir fint vær på Østlandet i påsken. – Det er Østlandet som har de sikreste varslene, men det er også indikasjoner på at det blir bra på Vestlandet sør for Stad, sier statsmeteorolog Gunnar Livik og understreker at varslene er usikre.