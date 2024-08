Sarpsborg 08 bekrefter salget på sine nettsider torsdag morgen.

Det kommer dagen etter at Meister fikk tillatelse til å reise til Frankrike for å forhandle med Rennes.

– Jeg gleder meg over å bli med i denne klubben, forteller Meister i en pressemelding fra Rennes.

– Det blir en flott mulighet til å spille i Rennes og utforske Ligue 1.

Foto: Skjermbilde fra X

Rask utvikling

Den danske spissen kom til norsk fotball i fjor. Siden har han spilt 25 kamper for klubben.

Han har notert seg totalt ti scoringer.

– Henrik har hatt en fenomenal utvikling i Sarpsborg 08-drakta og skutt fart de siste ukene. I denne bransjen kan det gå veldig fort, sier Bjørge Øiestad, leder i Sarpsborg 08s sportsutvalg.

Sportssjef i Sarpsborg 08, Bjørge Øiestad, sier at den danske spissen har hatt en fenomenal utvikling i klubben. Foto: Christoffer Andersen / NTB

I 2021 spilte Meister på nivå 7 i Danmark, hvor han ble oppdaget av sportssjefen i FA 2000, Steffen Dam.

Dam beskriver overgangen til Rennes slik:

– Det må være den villeste historien i dansk fotball noen sinne, det må det være, når vi snakker om grunnen til at han overhodet havner der.

Enorm sum

Tirsdag skrev Nettavisen at Rennes hadde lagt inn et bud som garanterer Sarpsborg et sted mellom 90 og 100 millioner kroner.

– Uten å gå inn på detaljene, er det en overgang som gir oss muligheter til å ta nye steg, sier Øiestad.

Henrik Meister feirer sammen med lagkameratene etter 0-2 under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08 i juli. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Han forteller at det gjør vondt å miste spissen, men at klubben skal komme styrket ut av det over tid.

– Jeg mener at vi stadig bygger både klubb og lag som vil ta oss høyere på tabellen og forhåpentligvis gjør oss mer stabile.