Helikopter-krangel om Rygge

Ifølge avisa Nordlys lover Arbeiderpartiet å ikke flytte helikoptre fra Bardufoss til Rygge hvis de vinner stortingsvalget i høst (NB: artikkel bak betalingsmur).

«Jonas Gahr Støre og Cecilie Myrseth (fylkesrådsleder Troms Ap, journ.anm.) vil beholde dagens helikopterstruktur. Det betyr at ikke ett eneste helikopter flyttes fra Bardufoss», skrev avisen i ettermiddag.

– Det viktig å få avklart hva det er Ap egentlig mener i forhold til situasjonen på Rygge, sier Mosse-ordfører Tage Pettersen. Foto: Anders Winlund / NRK

Det tolker Mosse-ordfører Tage Pettersen (H) som at en av konsekvensene av en Ap-seier i høstens valg vil være at Bell-helikoptrene som skulle til Rygge blir værende i Bardufoss.

– Når jeg så Gahr Støres uttalelse i Nordlys nå i ettermiddag stiller jeg et stort spørsmålstegn til hva Arbeiderpartiet mener har skjedd siden de var enige i langtidsplanen rett før jul, sier Pettersen.

Han mener Arbeiderpartiet nå må si hva de egentlig mener om Rygges helikopter-framtid, sett i lys av det partiet ble enig med regjeringen om i langtidsmeldingen for Forsvaret.

– Man skulle se på helikopterberedskapen for Hæren i Landmaktsutredningen, som så vidt er påbegynt. Og så skulle man etter hvert flytte Bell-helikoptrene ned til Rygge for å bidra til beredskapen blant annet for spesialstyrkene på Rena. Nå lover de altså i Nordlys at helikoptrene skal bli værende på Bardufoss.

René Rafshols Facebook-post fra tirsdag kveld. Foto: Skjermdump Facebook

Også Rådes ordfører René Rafshol (H) reagerer kraftig. På Facebook krever han at Arbeiderpartiet holder seg til forliket mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fra 8. november.

Enighet i november

Den 11. november i fjor avgjorde Stortingets utenriks – og forsvarskomité at de ni Bell-helikoptrene på Bardufoss skal bli der fram til Landmaktutredningen om Hærens fremtidige struktur legges fram til høsten. Arbeiderpartiet garanterte da at Hæren skal ha helikoptre på Bardufoss også i fremtiden.

– Det er helt åpenbart at Hæren trenger helikoptre på Bardufoss, sa komiteens leder Anniken Huitfeldt til NRK den 8. november.

Lauvås: – Ikke en sak

Pettersen kunne med hell ha forholdt seg til selve kronikken i stedet for omtalen av den, er svaret fra Arbeiderpartiet.

I kronikken som Nordlys refererer til, som i kveld er publisert på nettstedet Nordnorsk Debatt , står det:

Vi vil sikre mobilitet for spesialstyrkene på Rena. Kronikk, Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Cecilie Myrseth

Underforstått: Det skal være helikoptre på Rygge.

– Dette er partitaktisk spill fra Høyre og Tage Pettersen, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås. Foto: Christian Nygaard-Monsen

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra Østfold Ap mener at Tage Pettersen kunne spart seg bryet.

– Nasjonal beredskap egner seg ikke for partitaktisk spill. Dette er en ikke-sak. Arbeiderpartiet er for at spesialstyrkene på Rena skal ha egne helikoptre basert på Rygge.