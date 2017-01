Hei, er det lille Ille bille?

STAS: Stefan Olberg er fortsatt ikke helt sikker på eksakt hvilken art den nye billa er. Men uansett er den ny i Norge. Foto: Privat

– Det er stas å finne nye arter for Norge. Hvis jeg er heldig, så er det kanskje én gang i året jeg gjør det, sier billeekspert Stefan Olberg i stiftelsen BioFokus.

Nylig ble billa funnet i en eik i Fredrikstad i Østfold. Den ble sendt til Olberg for å finne ut hvilken art det var.

Etter å ha klødd seg i hodet en stund, fant han ut at dette ikke er en av de nesten 3600 billeartene som er registrert i Norge. Derimot er det en art som til nå er registrert i Danmark og Sverige.

Ikke helt sikker på arten

I alle fall er det det Olberg går ut fra foreløpig.

– Det var ganske greit å komme frem til hvilken slekt den tilhører. Men å finne arten var verre. Det er ikke sikkert at historien er ferdig helt ennå, sier Olberg.

For selv om Fredrikstad kommune i dag sendte ut pressemelding om at Allecula rhenana er oppdaget i Torsnes, er nemlig ikke Olberg helt sikker på om det er denne. Det kan være den andre av de to billene i slekta som tidligere er påvist i Sverige.

Eller det kan være en tredje som foreløpig ikke er påvist heller i Sverige.

– Vi bruker flere mål når vi vurderer arten, for eksempel bredde- og lengdeforhold mellom diverse kroppsdeler. Alle disse varierer, og denne er midt mellom. Det beste er å ta en DNA-undersøkelse, sier Olberg.

Mangler norsk navn

I fagmiljøet brukes stort sett latinske navn, men en navnekomité der Olberg selv er et av medlemmene pleier å gi artene norske navn i tillegg.

I Sverige heter den Mörkbent kamklobagge.

– Egentlig er det ingen regler ved navnsetting, men vi prøver å følge visse kriterier. Alle artene i en gruppe har tilsvarende navn så man kan kjenne igjen hvor de ligger, forteller Olberg.

Han forteller at det er liten tradisjon for å drive med billege ordspill. Hvorvidt det derfor er aktuelt å bruke Fredrikstad-ord nummer én – ille – på deres egen bille, er derfor usikkert.

FUNNSTED: Gamle eiker utvikler et stoff som heter rødmull. Det er et godt utgangspunkt for å finne mange nye arter. Foto: Ola M. Wergeland Krog

– Veldig gøy

– Det er ikke et veldig vanlig navn, men det er koselig, sier natur- og viltforvalter Kristin Lugg i Fredrikstad kommune om navnet Ille bille.

Hun forteller at de undersøkte den gamle eika i Torsnes med mål om å finne sjeldne arter. Hun legger ikke skjul på at det er spesielt når forsøket lyktes.

– Jeg synes dette er veldig gøy. Det er en gøy del av jobben å bidra til at vi finner nye arter i kommunen vår, sier Kristin Lugg.