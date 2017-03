Hedret som årets ungdomsbedrift

Årets beste Ungdomsbedrift i Østfold kommer fra Hans Nielsen Hauge videregånde skole. Bak bedriften AEWA UB står tre gutter som har utviklet en løsning for å unngå at man mister hodetelefonene. Østfold fylkeskommune skriver på sine nesttsider at guttene får æren av å representere Østfold under NM for Ungdomsbedrifter i mai.