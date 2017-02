Hederlig omtale til Kystlotteriet

Naturvernforbundet i Østfold vant ikke Gullkypa under årets Hold Norge Rent-konferanse. Forbundet var nominert med to andre for Kystlotteriet, som er et tiltak som premierer folk for å rydde i strandsonen. Kystlotteriet fikk hederlig omtale, men prisen gikk til Bodø Dykkerklubb.