Haugeåsen ga alt i klassequizen

Bot for å kjøre uten førerkort

En 26 år gammel mann fra Askim er dømt til å betale en bot på 10.000 kroner etter at han ble tatt for å kjøre uten førerkort. Mannen ble dømt for promillekjøring i november, og mistet da førerkortet for en periode på halvannet år. I januar ble han stanset av politiet mens han kjørte bil. Heggen og Frøland tingrett har forlenget perioden mannen må klare seg uten førerkort med tre måneder.