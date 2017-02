– Det er ganske rolig enn så lenge, men det kommer nok etter hvert, forteller Harlem Alexander.

Frisøren og hårstylisten heter egentlig Alexander Harlem, men har snudd på navnet. Haldenseren er kjent som Harlem Alexander i motebransjen. Han jobber til daglig for frisørkjeden Adam og Eva. Denne uka er han hårstylist under moteuken «Oslo Runway» i hovedstaden.

Han er teamleder for en rekke frisørlærlinger før to visninger. Harlem sørger for at modellene, som går visningen til den anerkjente designeren Admir Batlak, ikke har et eneste hårstrå på feil sted. Ti modeller blir stylet på tre timer.

DRAMATISK: Harlem beskriver frisyren som dramatisk med litt hår i ansiktet på modellen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Det er en moderne, urban og litt spansk-inspirert frisyre. Det som gjør den litt mer dramatisk er at det kommer litt hår over øynene og i ansiktet, forklarer Harlem mens han viser lærlingene hvordan frisyre modellene skal ha.

Selv begynner 29-åringen å få mye erfaring fra motesirkuset.

Paris Fashion Week

Paris Fashion Week er en av de mest prestisjetunge moteukene i verden. Harlem har fått prøvd seg der flere år på rad.

LÆREMESTEREN: Eirik Thorsen er imponert over sin tidligere lærling. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Han har gjort det fantastisk. Han er på rette veien for å si det sånn, forteller kreativ leder i Adam og Eva, Eirik Thorsen.

I fjor fikk han drømmeoppdraget. Harlem fikk style flere supermodeller før Victoria`s Secret Fashion Show, kanskje verdens største moteoppvisning.

– Det har vært drømmen min lenge, så det var stort, smiler den beskjedne stylisten.

Thorsen har kjent Harlem siden sistnevnte var lærling. Han forteller at det ikke er mange norske frisører som gjør det så godt internasjonalt.

– Han har alltid hatt det vi kan kalle den ekstra lille snerten og forståelsen. Det er absolutt ikke alle som kan jobbe som hårstylister, selv om de er frisører. Det er en helt annet måte å tenke på. Man må se helheten og ha finessen, det har han absolutt hatt siden starten, skryter den gamle læremesteren.

– Mamma forstår ikke

– Jeg tror ikke mamma helt forstår hva jeg gjør når jeg er på en photoshoot. «Hva gjør du egentlig og er det en jobb du tjener penger på?» kan hun spørre meg om, ler Harlem.

Hårstylisten har base i Oslo og lever av å jobbe med hår.

– Det er kunstverk vi skaper. Heldigvis er det noe jeg elsker å gjøre og jeg får betalt for å gjøre det!

SPANSK VRI: Hårfrisyren til modellene var prikken over i-en i motevisningen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Tilbake på Oslo Runway går ti modeller forbi kjente malerier på Munch-museet. Harlem følger spent med.

– Det ble litt hektisk, men vi rakk det! Nå skal jeg feire med sjampanje, sier hårstylisten fornøyd.

Men noen lang feiring blir det ikke. Harlem skal videre for å jobbe på New York Fashion Week. Han rekker knapt nok en tur hjem til Norge før turen går til Paris og nok en moteuke.