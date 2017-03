Hareide: – Arbeiderpartiet misforstår om Rygge-helikoptrene

I går fikk Stortinget et representantforslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet, som Arbeiderpartiet tolker som et ønske om en omkamp om hva som skal skje med Bell-helikoptrene som i dag er stasjonert i Bardufoss.

De er etter et forlik på Stortinget sist høst tenkt å danne transportberedskapen for spesialstyrkene, fra base på Rygge. Men dette venter man med fram til Landmaktutredningen - studien av Norges fremtidig hærstyrker - er ferdig. Dette går nå sentrumspartiene bort fra, synes å være Arbeiderpartiets oppfatning.

– Det er foruroligende i en tid der Stortinget diskuterer store svakheter ved terrorberedskapen at disse partiene driver et slikt distriktspolitisk spill for galleriet, skrev stortingsrepresentant Svein Roald Hansen fra Østfold Arbeiderparti i en pressemelding tidligere i dag.

– Spesialstyrkene er ikke noen hærstyrke for Østfold og Østlandet. De skal operere over hele landet, og det er viktig at de har god helikopterkapasitet.

– Sentrumspartiene legger her opp til en omkamp om plassering av helikoptre på Rygge. Det virker som om de ikke har skjønt at spesialstyrkene skal operere over hele landet, sa Svein Roald Hansen (A) tidligere i dag. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Dette blir uansett nedstemt, svarer Hansen på spørsmål fra NRK.

– Jeg bare reagerer på at vi i en tid hvor vi har høringer i Stortinget om at den nasjonale beredskapen er for dårlig, så legger man inn forslag som vil svekke den ytterligere.

– Arbeiderpartiet misforstår

Ingenting av det Hansen påstår er riktig, svarer Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. Sentrumspartiene har med sitt forslag bare forskuttert det som vil komme frem av Landmaktutredningen.

Bell-helikoptrene skal være på Rygge, presiserer Hareide, og Bardufoss får nye i erstatning. Ingenting er endret med sentrumspartienes forslag. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

– Vi har foreslått at vi skal forskuttere noe av det som kommer i Landmaktstudien, at Bardufoss skal få nye helikoptre. Men det står i forslaget at dette ikke innebærer omgjøring av vedtak Stortinget gjorde i høst.

– Det er ingen usikkerhet knyttet til Rygge og de helikoptrene som skal plasseres dit. Det står spesifikt i forslaget vi har levert, så det er ingen grunn til bekymring.

– Har Arbeiderpartiet misforstått dette?

– Ja, det har de. Men jeg har også lyst til å si at dette forslaget ikke engang er lagt ut på Stortingets hjemmeside enda, fortsetter Hareide.

– Da er det ikke så lett å gå inn i det, for Arbeiderpartiets del. Men når de får lest forslaget så ser de at det står tydelig at ingen av de forslagene som er gjort i forbindelse med langtidsplanen skal gjøres om.