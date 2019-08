Har tenkt på én miss hver dag i ett år

– Jeg tror jeg har tenkt på den missen hver eneste dag siden dette løpet, sier Olav Lundanes.

Onsdag vant han sitt niende VM-gull i orientering, og som «alltid» var det på langdistansen. 31-åringen mener imidlertid at han er praktisk talt like god også på mellomdistansen.

Problemet er at det veldig ofte har gått skeis i de avgjørende øyeblikkene på denne distansen.

Som under fjorårets VM.

Måtte tilbake til «åstedet»

Under mesterskapet i Latvia ledet han halvveis i løpet. Mellom den ellevte og tolvte posten var det bare 200 meter. Men i det flate terrenget rotet han seg fullstendig bort og tapte to minutter.

I mål var han et drøyt minutt bak landsmannen Eskil Kinneberg som vant. Da Lundanes kom i mål, kastet han kartet fra seg i frustrasjon. Han visste at han ville vunnet om det ikke hadde vært for denne ene bommen.

– Dagen etter løpet gikk jeg ut i terrenget og fikk studert hva som hadde skjedd. Jeg husker alt rundt den posten veldig, veldig godt, sier han.

Svensk stjerne ble disket

På kvinnesiden gikk det om mulig enda verre med svenske Tove Alexandersson. 26-åringen hadde vunnet tre gull i VM året før, og var storfavoritt.

Men allerede på den første posten bommet hun, og det kom en ny bom på den andre posten. Deretter løp hun rett forbi den tredje posten uten å finne den, og da hun kom til fjerde post innså hun at alt var blitt rot. Hun rotet rundt i skogen i nesten 13 minutter før hun kom seg videre.

Hun ble til slutt diskvalifisert.

Tove Alexandersson har vunnet åtte VM-gull så langt. Det kan fort bli flere i dette mesterskapet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Først er det stress og panikk. Men etter hvert som feilen blir så stor, så går det mer over i oppgitthet, sier Tove Alexandersson nå.

I dagene etter løpet brukte hun tabbene aktivt for å lære seg det latviske terrenget. Det resulterte i to gull senere i mesterskapet.

– Det heftige med denne sporten er at slike feil kan skje om man ikke er 100 prosent fokusert. Jeg har løpt mange dårlige løp i mitt liv, så jeg prøver å ikke bruke så mye energi på feilene fra dette løpet i fjor, sier hun.

Den blå streken viser hvordan Tove Alexandersson løp først forbi post nummer tre, for deretter å løpe en lang stund i skogen før hun løp videre. Foto: Tulospalvelu.fi

Har prøvd å lære

Før VM sa Lundanes at målet var å ta tre VM-gull av tre mulige under mesterskapet på hjemmebane. Etter å ha kvernet på den ene bommen i et år, tror han det er lærdom å hente.

– Det har vært irriterende, men jeg har lært at jeg må være enda mer nøyaktig når jeg løper etter kompass, sier Lundanes.