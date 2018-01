Har sendt ut OBS-varsel for flere fylker

– Det kommer et lavtrykk inn over landet i kveld, og det har allerede begynt å dryppe flere steder på kysten. Utover kvelden vil det bre seg utover Sør-Norge, og det vil skape vanskelige kjøreforhold, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Etter at en del av snøen som kom i forrige uke nå er begynt å forsvinne, vil det flere steder fylles på igjen i dag. Kalde temperaturer i innlandet vil nemlig sørge for at nedbøren kommer som snø. Langs kysten blir det derimot regn eller sludd.

– Temperaturene er på vei oppover, men så langt er de på minussiden, og det vil komme blandede nedbørformer, sier Walløe.

Så langt er fjellovergangen riksvei 13 Vikafjellet midlertidig stengt på grunn av fare for snøras.

Over Haukelifjell-strekningen er det kollonekjøring på strekningen Haukelitunnelen til Liamyran bom på grunn av uværet. Også på Hardangervidda er det nå kolonnekjøring.

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Hvordan forholdene er over fjellovergangene kan du lese her.

Terje Alsvik Walløe forteller at det er Sør-Norge som får det verste været i dag. Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

Holder seg til Sør-Norge

Nedbøren og en del vind vil komme inn over vestlandet, for så å spre seg ut over Sør-Norge. Det dårlige været vil gå opp til Sunnmøre, der det vil stoppe.

– Dette kan nok skape en del trafikale problemer med glatte veier. Lengst kysten kan regnet bli til is når det treffer bakken. I fjellovergangene vil snø og vind skape problemer, og der vil det bli minst like vanskelig i morgen, sier han.

På vestlandet er det nok kanskje viden som vil skape de største problemene. I Hordaland og Sogn og Fjordane kan det komme vindkast på opp mot 30 meter i sekundet.

Meteorolog Gunnar Livik ba i går om at folk som bor i denne delen av landet sikrer løse gjenstander.

Bedre i øst, like ille i vest

I morgen slipper innbyggerne på østlandet unna det verste været, mens vestlandet også må regne med dårlig vær også i morgen.

– Fra Trøndelag og nordover blir det ikke noe særlig nedbør. Lengst nord er det vinterlige temperaturer med fint vær, men det vil komme noe sur vind. I Trøndelag og Nordland vil det derimot være noe skyer, og også der blir det litt kald vind.

Glatte veier vil også skape problemer i flere tiår fremover, spår statsmeteorolog Bente Wahl. Klimaendringene vil nemlig sørge for at gradestokken skifter mellom pluss og minusgrader, noe som også vil gi en veksling mellom kulde og regn.

– Vi får hålkeføre oftere i noen tiår framover, slår hun fast.