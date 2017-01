Har saksøkt Askim kommune

Askim kommune er saksøkt for 2,9 millioner kroner og må møte i retten i dag. Saken gjelder bygging av Eid barnehage. Det er entreprenør Per Bekkevold AS som krever erstatning fordi kommunen avviste tilbudet fra firmaet i anbudskonkurransen. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har slått fast at kommunen brøt loven på to punkter. Askim kommune mener de har fulgt regelverket.