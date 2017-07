Har kontroll på brannen i næringsbygg i Moss

Klokken 00:48 får NRK vite at brannmannskap fra Fredrikstad og Sarpsborg er sendt hjem, men at 19 brannmenn fortsatt jobber med å slukke brannen i et næringsbygg i Moss. Brannen er under kontroll ifølge politiet.

Evakuerte beboere

Brannmeldingen kom til Alarmsentral Øst klokken 19:45 mandag. De opplyste kort tid etterpå at bygget stod i full fyr. Operasjonsleder Bjarte Norheim i Øst politidistrikt sier det raskt ble meldt om mye svart røyk.

– Vi har evakuert et område sør for brannstedet. Der er det litt i overkant av 30 hus, men ikke alle er hjemme. Vi har fått evakuert de som var der, sa Norheim.

Kraftig røykutvikling gjorde at flere beboere i nærområdet måtte evakueres. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Beboerne som ble evakuert fra hus i Tjernveien og Skanseveien fikk tillatelse til å vende hjem før midnatt.

Den kraftige røykutviklingen kunne sees fra Tønsberg og Grefsenkollen, ble det rapportert til NRK.

Intens varmeutvikling

Hva som er lagret inne i bygget er så langt ikke kjent.

Røykutviklingen gjør at brannen i Moss er synlig på lang avstand. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det er et næringsbygg som brenner, hva det inneholder vet vi ikke nå, sa operasjonsleder Norheim.

– Varmeutviklingen har vært ganske intens, og vi har så langt ikke fått snakket med noen kontaktpersoner der, opplyste alarmsentralen.

Politiet har ingen opplysninger om det har vært folk til stede i bygget, men det er ikke meldt om personskader, opplyser Norheim videre.

Brannårsaken er fortsatt ukjent.