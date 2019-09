Har funnet kjølen på Gjellestadskipet: – Kan være eldre enn vikingskipene

– Det var tilfredsstillende!

Det sier Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Han er arkeolog og prosjektleder for den historiske utgravingen ved skipet. Det er over 100 år siden forrige gang et vikingskip, Osebergskipet, ble funnet på norsk jord.

– Først kom vi oss ned til bordganger som var så inntakt at vi så trestrukturen. Så jobbet vi oss inn mot sentrum av skipet. Der fant vi et stykke tre, som er helt bevart, det er selve kjølen, sier han.

Christian Løchsen Rødsrød er prosjektleder for utgravingen av Gjellestadskipet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Rødsrud er fornøyd med at det er solid, hel ved som er funnet.

– Det betyr at det vil være mulig å grave ut deler senere, sier han.

Med en sag skjærer arkeologene av et stykke av kjølen og spruter litt vann på den for å fjerne støv og skitt. Arkeologen blir lettet når det dukker opp tydelige årringer. Det betyr at det kan bli lettere å aldersbestemme den.

HEL VED: Torsdag fant arkeologene hel ved i jordet. Det ble brukt en sag for å hente opp en bit av kjølen. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Funnet med georadar

Gjellestadskipet i Halden ble funnet i fjor da Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) kjørte over jordet med en spesiell firhjuling.

Den var utstyrt med en georadar som sendte elektromagnetiske signaler ned i jorda. Dermed klarte forskerne å se omrisset av et skip, uten å ødelegge jordet.

De siste to ukene har arkeologene jobbet på jordet i Halden. Om det i det hele tatt skulle finnes treverk etter vikingskipet har vært et stort spørsmål, frem til i dag. Det ble derfor svært god stemning da arkeologene avdekket kjølen.

– Stemingen var mer eller mindre euforisk. Alle jublet, sier Rødsrud.

Arkeolog Jan Bill viser fram biten de har tatt ut fra Gjellestadskipet. Årringene er tydelige på prøveeksemplaret. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Blir ikke tatt opp

Kjølen er av en slik type som arkeologene ikke kjenner fra før.

– Det er en helt annen type enn for eksempel Oseberg og Gokstad. Det er en spinkel, litt liten kjøl. Da kan vi begynne å spekulere i hva slags type fartøy dette har vært. At det har vært noe annet de skipene er i hvert fall helt sikkert, sier Rødsrud.

Stemningen var mer eller mindre euforisk da arkeologene fant kjølen. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Kjølen vil ikke bli gravd opp i sin helhet i denne omgang. Arkeologene tar ut mest mulig prøvemateriale i dag, og så er planen å fylle igjen hullet i morgen.

– Det viktige nå er at undersøkelsene vi har gjort ikke øker nedbrytningshastigheten fremover. Vi kommer til å tette det igjen med leire der vi har lukket opp, sier Sigrid Mannsåker Gundersen, arkeolog i Østfold fylkeskommune.

Arkeologene tror skipet har vært brukt i en begravelse, men regner også med at det er et fartøy som har vært brukt på vannet i tillegg. I og med at arkeologene ikke kjenner denne kjøltypen fra før, kan de ikke være helt sikre på at det kommer fra vikingtid.

– Da kan vi leke med tanken om at det er eldre. Men det er litt for tidlig å si ennå, sier Rødsrud.