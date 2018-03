Har fått flere varsler etter at pasient fikk larver i sårene

Gjennom flere avviksmeldinger har sykepleiere på Norlandia-drevede Skoggata bo- og servicesenter i Moss fortalt om problemene de har opplevd på grunn av få ansatte.

Blant annet skal flere pasienter med sår ikke ha fått tilstrekkelig sårstell eller skiftet bandasje. Dette til tross for at det flere måneder tidligere ble oppdaget at Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret sitt som følge av dårlig sårskifte, skriver FriFagbevegelse.

Det var i 2016 at sykepleiere fant fluelarver i såret til Kristiansen. Hudlegen skrev i journalen at Kristiansen ikke fikk behandlingen han hadde behov for.

Det ble oppdaget larver i sårene til Åge Villi Kristiansen som var under behandling hos Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet

Meldte om 12 avvik

Saken havnet hos Fylkesmannen, som nå er i gang med en gransking. Det er i brev til Fylkesmannen fra Norlandia-direktør Riikka Aubert at avviksmeldingene kommer frem. Avvikene er fra perioden 13. oktober i 2016 til 25. august i fjor.

I avvikene nevnes blant annet disse utfordringene:

Pasienter fikk tildelt medisiner av ansatte som ikke var sykepleiere eller hadde medisinkurs.

Pasienter har ikke fått medisiner før langt ut på dagen, fordi sykepleieren ikke har hatt kapasitet.

Sykepleieren forteller at pasienter som ikke følges opp fordi tiden ikke strekker til.

Sykepleier forteller om vakter der det kun er én sykepleier som deler ut medisiner til 46 pasienter.

Tilfeller der beskjeder ikke har blitt tatt imot, slik at pasienter ikke har fått hjelpen/behandlingen de trenger.

Gjengangeren i de fleste varslene er at sykepleieren som har varslet føler det er for få folk på jobb til å ta unna alt arbeidet.

– Ikke overrasket

Ragnhild Ingebretsen var den som fant larver i såret til Kristiansen. Hun kjenner seg igjen i avviksmeldingene. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Ragnhild Ingebretsen jobbet tidligere som sykepleier på Skoggata, og kjenner seg igjen i avvikene som er meldt inn.

– Jeg blir ikke overrasket. Jeg skrev avvik på ting jeg som fagperson opplevde som alvorlig, men vi fikk ikke ordentlige tilbakemeldinger. Vi fikk bare beskjed om at det tas opp på neste sykepleiermøte, og etter møtet ble saken lukket, forteller hun.

Også i avviksmeldingene deler sykepleierne sin fortvilelse.

«Føler beboerne hadde fortjent mer, dessverre hadde jeg ikke ressurser til å ta bedre vare på de.»

«Norlandia har som slagord: "Et godt liv, hver dag," og dette blir ikke oppfylt når nedsatt bemanning går på bekostning av våre beboere.»

– Alle disse varslene er alvorlige. Det er pasienter som ikke får medisiner, eller som får dem for sent. Vi som ansatte varslet gang på gang at vi ikke kom igjennom alt vi skulle i løpet av dagen. Det er ikke spesielt tilfredsstillende når man går hjem fra jobb og man ikke har gjort det man skal, sier Ingebretsen.

Venter på svar fra Fylkesmannen

Norlandias landdirektør for eldreomsorg, Riikka Aubert, ønsker ikke å kommentere avvikene på nåværende tidspunkt, men skriver i en e-post til NRK:

Norlandias landdirektør for eldreomsorg, Riikka Aubert, sier at Norlandia jobber målrettet for å heve kvaliteten på behandlingen ved Skoggata.

«Vi har oversendt dokumentasjonen Fylkesmannen ønsket slik at de som ansvarlig organ kan vurdere alle relevante forhold rundt de aktuelle hendelsene, og utarbeide en rapport hvor de vil presentere sin konklusjon. Ettersom dette arbeidet nå pågår, ønsker vi ikke å kommentere noe rundt det som fremgår i saksunderlaget før Fylkesmannen har ferdigstilt sin rapport.

På generell basis ønsker vi imidlertid å understreke at vi jobber målrettet og kontinuerlig med kvalitetsforbedringsarbeidet ved Skoggata. Siden i fjor høst er det arbeidet med kompetanseutvikling for ledere og ansatte for å bidra til høyre kunnskap og kvalitet rundt hendelsesbehandling, dokumentasjon og rapportering. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet frem til kontrakten utløper om mindre enn et år. Vår ambisjon er å overlevere en velfungerende institusjon, og å sikre en god og profesjonell virksomhetsoverdragelse til Moss kommune.»

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot Skoggata 5. august i fjor. Saken er fortsatt under behandling, forteller assisterende fylkeslege Svein Rønsen hos Fylkesmannen.

– Foreløpig er det ikke mulig å angi noe tidspunkt for når den vil bli avsluttet. Ressursene våre er begrensede. Vi prioriterer tilsynssakene så godt vi kan etter risiko og vesentlighet, sier han.