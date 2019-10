– Store områder på Østlandet vil få den første snøen i høst på søndag og mandag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Et lavtrykk fra sør gjør at det kan bli store mengder nedbør på søndag. Men spørsmålet er om nedbøren kommer som snø eller regn.

For de som bor i områder som ligger 200-400 meter over havet, er det mer sannsynlig at det blir en hvit morgen.

– Det er ganske langt fram ennå, så det kan endre seg med tanke på temperaturen. Men det kan godt hende vi får snø i lavlandet også, sier Fagerlid.

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid ser spor av årets første snøfall på Østlandet. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

For nøyaktig ett år siden var både nødetatene og brøytemannskapene forberedt på kaos i trafikken da sesongens først snøfall på Østlandet ble varslet.

Meteorologen har en klar beskjed til de som ennå ikke har byttet til vinterdekk.

– Fram til og med lørdag kan det gå greit med sommerdekk, men da må det byttes, sier Fagerlid.

Mistet førerkortet på glatta

I store deler av landet kan piggdekk brukes fra og med 1. november. I Nordland, Troms og Finnmark er datoen 16. oktober.

– Det er ingen unnskyldning for å ikke bytte nå, sier Tale Eikeset i Vegtrafikksentralen Øst.

Kjøretips på glatt føre Foto: Wilhelm Støylen / NRK Ekspandér faktaboks - Tilpass farta etter vær og kjøreforhold, vis respekt for vinterforhold. - Om bilen skrenser eller sladder: Flytt blikket dit du vil bilen skal gå. - Drei rattet til den siden bilen skrenser/sladder, trykk inn kløtsjen så trekkhjulene ruller. Da vil hele veigrepet brukes til styring. - Hvis bilen spinner: da har du overført for mye krefter til drivhjula. - Lett på gasspedalen til drivhjula får veigrep igjen. - Gamle vinterdekk kan være harde og gi dårlig grep, trass godt mønster. - Husk riktig lufttrykk i hjulene, og en runde med dekkrens fjerner salt og fett. Det gir bedre grep. (Kilde: Tryg forsikring)

Mandag var det flere ulykker på glatte veier i både Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Akershus og Agder. Ifølge kommunikasjonssjef Anders Auberg i Veidekke Industri skjedde flere av ulykkene i Agder trolig fordi mange fremdeles kjørte på sommerdekk.

Onsdag morgen kjørte en bil av E6 ved Grålum i Sarpsborg. Føreren fikk førerkortet beslaglagt fordi bilen hadde dårlige sommerdekk.

Full vinter i nord

I Nord-Norge har det lenge vært full vinter. I deler av Midt-Norge, samt Møre og Romsdal, er det allerede snø i områder mellom 200 og 500 meter. Ifølge meteorologen blir det ingen endring der i helga.

Vestlandet blir liggende i le for den kalde lufta fra sør og vil neppe oppleve årets første snøfall.