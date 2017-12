Har du husket å støvsuge røykvarsleren?

I fjor var det totalt 3092 branner i bygninger i Norge, viser tall fra DSB. 40 personer omkom i brann, åtte av disse døde i desember.

Sammen med januar er desember den måneden det brenner mest i Norge.

– Desember er en måned vi er mye hjemme, det er familiekos og økt bruk av åpen ild og fyring. Kombinert med lett antennelig julepynt gjør at det er greit å ha et økt fokus på brannsikkerhet, sier brannsjefen i Fredrikstad, Stein Laache.

Her er brannsjefens syv tips til best mulig brannsikkerhet i hjemmet.

1. Husk å støvsuge røykvarsleren

Første desember er røykvarslerens dag. Formålet er å få alle til å huske å bytte batterier i varsleren. Men det er flere ting som er viktig å huske på, sier Laache.

– Det er ikke så mye vedlikehold på selve varsleren. Men man bør støvsuge røykvarsleren en gang i året så man er sikker på at sensoren er fri før støv.

En ting mange kanskje glemmer er at røykvarsleren må byttes hvert tiende år.

– De koster ikke så mye, så vi pleier å sette ti år som en tommelfingerregel.

Røykvarsleren bør byttes hvert tiende år. Foto: Sergiy Tryapitsyn / Colourbox

2. Sjekk brannslukningsapparatet

En gang i året bør man sjekke at alt står bra til med brannslukningsapparatet. Sjekk at apparatet er helt, at slangene er hele og at sikringssplinten er på plass.

– Også bør man snu brannslukkeren for å høre at pulveret sildrer greit ned i beholderen.

I tillegg er det viktig å sjekke at trykket er korrekt. Innholdet i slukkeren skal også byttes hvert tiende år, men ifølge brannsjefen er det da nesten bedre å bytte hele apparatet.

– Med tanke på service av et slikt apparat vil det nesten være like økonomisk å bytte det.

Husk å sjekke at trykket i brannslukkeren er korrekt. Foto: Kim Jansson / NRK

3. Tenk på plassering av varmeovner

Varmeovner bør plasseres fritt og godt ut fra veggen. Bruker du en skjøteledning må du være sikker på at den er laget for slik type bruk.

– Man må være sikker på at ledningen er produsert for varmeovner med høyt effektuttak. Helst bør ovnene kobles direkte til kontaktene.

Det viktigste er å bruke riktig ledning, slik at ledningen ikke går varm.

Varmeovnene bør plasseres godt ute på gulvet, langt fra ting som kan ta fyr. Foto: Stig Morten Waage / NRK

4. Ta en brannvernrunde

Desember er en måned der man bruker mye stearinlys, man fyrer i ovnen eller man koker seg en kopp med kakao.

Alt dette er med på å skape varme, og brannsjefen mener derfor det kan være greit å ta seg en brannvernrunde hver kveld.

– De voksne bør ta en runde før de legger seg og sjekke at stearinlys er blåst ut og varme som ikke trenger å stå på er skrudd av.

Husk å gå en runde for å sjekke at alle lysene er blåst ut. Foto: Kim Cato Øvrelid Kolseth

5. Ha en evakueringsplan

Det er vanskelig å vite hvor og når det begynner å brenne. Derfor kan det være greit å ha en evakueringsplan man har gått gjennom med barna.

– Det kan være mange aktuelle utganger ut av huset. Hvis brannalarmen går bør man ha gått gjennom en plan.

Avtal med barna hvor de skal evakuere, enten det er ut av et soveromsvindu, gjennom en bakdør eller via hoveddøren.

– Det kan være greit å teste ut en del scenarioer. Ikke for å skape utrygghet, men for å ha et fornuftig forhold til dette.

Man vet aldri når eller hvor en brann kan starte. Det er derfor greit å ha en god evakueringsplan. Dette bildet er fra en brannøvelse på Kjevik. Foto: Leif Dalen / NRK

6. Ha kontroll på brannstigen

Akkurat som med brannslukningsapparatet og røykvarsleren, bør du sjekke at alt er som det skal med brannstige.

– Man bør ta ut splinter og eventuelt frigjøre stigene, for å se at materiellet faktisk fungerer.

Har man ikke prøvd stigene er dette også noe man bør gjøre. Det kan være greit å sette av en dag til all type testing av utstyr.

Brannstigen bør også kontrolleres en gang i året. Foto: SEBASTIAN NORDLI / NRK

7. Vær nøye med asketømmingen

Selv om mange har gått over til varmepumpe og annen oppvarming av husene er det fortsatt mange som fyrer med ved.

Da er det viktig å være flink med å tømme asken som blir igjen i ovnen.

– Det at man fjerner gammel aske er vel og bra. Men det er like viktig å oppbevare det i egnede beholdere, ta det ut av huset og sørge for at det får stått noen døgn i ro i friluft slik at man forsikrer seg om at alle glør er slukket.