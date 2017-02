Har avslørt 127 skjulte lekkasjer på ni måneder

– Det er ikke alltid datamaskinen har rett. Vi liker å si at vi har mer rett enn datamaskinen, sier rørlegger Leif Harald Bjørnlund og smiler.

Han har med seg et slags stetoskop som han bruker til å lytte på bakken i håp om å finne ut hva som rører seg der nede. I tillegg plasserer de ut mikrofoner i kummene for å lytte, de bruker datateknologi og en rekke andre metoder.

Målet er å finne en vannlekkasje som fortsatt ikke har rent inn i kjellere eller kommet til overflaten.

Det lykkes han ofte med.

Mye svinn

SENSOR: En slags mikrofon festes i kummene. Informasjonen de samler inn brukes til å lokalisere vannlekkasjer. Foto: Stian Pedersen / NRK

Etter at han og en kollega fra 1. mai i fjor fikk i oppdrag å bruke all sin arbeidstid på å finne vannlekkasjene ingen har visst om, har de funnet 127 slike. Halvparten er på de private delene av ledningsnettet, den andre halvparten er på det kommunale nettet.

Lekkasjene tettes fortløpende. Så langt gjør det at vann-svinnet er redusert med tre millioner liter i døgnet i Østfold-kommunen.

I Sarpsborg var nemlig ledningsnettet så dårlig at halvparten av det som renses aldri når frem til folks vannkraner.

Det gjør situasjonen i Sarpsborg verre enn landsgjennomsnittet, der tall fra Statsistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at en tredjedel forsvinner på veien fra renseriet til krana.

– Lite samfunnsnyttig

Det dårlige vannledningsnettet skaper hodebry for svært mange kommuner over hele landet. Mye av ledningsnettet burde vært byttet, men det er svært kostbart. Dermed øker etterslepet mange steder.

I gjennomsnitt byttes bare 0,7 prosent av norske vannledninger ut hvert år, noe som betyr at det vil ta 145 år å bytte hele nettet.

– Vi renser vann som er ment for å drikke. Stort sett alt vannet som lekker ut havner i avløpet. Da betyr det at vi først renser vannet for å drikke det, og deretter renser vi det på nytt som en del av avløpsvannet før vi slipper det ut i Glomma. Det er lite samfunnsnyttig, sier Bjørnlund.

GRAVALVOR: Det har blitt mange ekstra hull i bakken i Sarpsborg for å tette lekkasjer som avsløres av vann-detektivene. Foto: Stian Pedersen / NRK

Privatpersoner må betale

Sarpsborg har en beredskapsavtale med nabobyene Moss og Fredrikstad om å levere vann hvis det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon.

For dem var derfor alternativene enten å øke kapasiteten i renseanlegget, eller å begrense lekkasjene. De valgte det siste.

Enhetsleder for kommunalteknikk i Sarpsborg kommune, Marianne Knutsen, forteller at dersom de finner en lekkasje, er det ofte privatpersoner som må rette feilen. Da får de en måned på seg, og må betale for utbedringene selv.

Det kan ofte bli dyrt.

– Hva om folk ikke har råd til det?

– De fleste har ikke penger liggende, men i slike tilfeller må folk bare skaffe penger, sier Knutsen.