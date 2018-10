«Si hei, vær en venn. Ta vare på hverandre i en samlet gjeng», er budskapet etter at en kompis tok livet sitt i april. Nå deles sangen hyppig på Facebook.

Vennegjengen visste ikke hva de skulle tro da de fikk beskjeden om at kameraten avsluttet livet tidligere i år, bare 18 år gammel.

Hendelsen gjorde sterkt inntrykk på elevene ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad.

SAMHOLD: For Mattis Veine Karterud er det viktig at man tar vare på hverandre. Foto: PRIVAT

– Den uka var vi sammen. Jeg fikk en klem fra en jeg ikke kjente. Det var godt å kjenne at vi sto sammen. Det jeg tidligere følte var så utrolig viktig med fag og karakterer, betydde plutselig ingen verdens ting, sier Mattis Veine Karterud (18).

Han måtte bearbeide hendelsen og gjorde det ved å skrive sangen som ble fremført på organisasjonen MOTs Ildsjelsamling i september. Søndag delte MOT videoen på Facebook. Reaksjonene strømmer nå inn i form av hjerter i kommentarfeltet.

– Jeg er glad for at den blir godt mottatt. Jeg håper sangen kan hjelpe andre som sliter. Det er viktig å snakke med noen en stoler på og at en ikke er alene, sier Mattis.

Utrolig sterkt

– Uten tvil det modigste jeg har sett noen gjøre i hele mitt liv.

Det forteller Regine Oen Hatten. Hun er kommunikasjonsansvarlig i MOT og sto på scenen sammen med Mattis før han fremførte rappen sin.

RØRTE PUBLIKUM: Det ble tårevått for de 800 tilskuerne, forteller Regine Oen Hatten. Foto: MOT

– Det var ærlig, det var ekte, det var sårt og det var nært, sier Hatten.

Hun forteller at de ikke var forberedt på hvor sterk opplevelsen skulle bli. Det var ikke et tørt øye i hele salen, sier hun videre.

– Det var utrolig fint, fordi det var en ungdom som åpnet seg fullstendig. Vi ble enda mer bevisst på det å være nær hverandre og hvor viktig det er å se hverandre. Det ble en ekstra bevisstgjøring på hvor viktig det er.

Viktigere enn medisiner

Det at ungdommene ser hverandre, er viktig, mener Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse.

– Hvis man ser at noen sliter, må man tørre å være åpen, tørre å spørre og være åpen til å høre, sier Gundersen.

Generalsekretæren skulle ønske at folk var flinkere til å tenke at det er vanlig å slite. At livet ikke er en rett linje, og at det er viktig å være åpen om psykisk helse.

Temaet for Verdensdagen for psykisk helse er i år «vær raus», og hun mener vi må bli bedre på å være rause med oss selv.

– Be om hjelp hvis ting er vanskelig. Det å være raus handler også om å være raus med seg selv, at man husker at jeg er viktig, at jeg har verdi.

Ifølge Folkehelseinstituttet har mellom 15 og 20 prosent av ungdommer klare symptomer på depresjon.

– Det er viktig å be om hjelp. Jo tidligere du ber om hjelp, jo fortere blir det bedre, sier Gundersen.

NRK gjør oppmerksom på at Mattis Veine Karterud er sønnen til en medarbeider i NRK Østfold.