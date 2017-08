Håper å endre jernbaneplaner

Aksjonsgruppa Bedre byutvikling Moss har ikke gitt opp håpet om å få en ny utredning om hvor den nye togstasjonen og dobbeltsporet i Moss skal gå. Flere er kritiske til at jernbanen følger en plan fra 90-tallet som innebærer at en hel bydel etter planen skal rives. Aksjonsgruppa vil ha jernbanen i en tunnell under byen, mens bystyret har vedtatt at jernbanen skal gå via Moss Havn.