Hansen (Ap) mest strøket

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen var den stortingskandidaten her i fylket som fikk flest strykninger under årest stortingsvalg. Det viser valgoppgjøret for Østfold.1370 velgere strøk Hansens navn på valglistene. Nest etter Hansen var det 923 velgere som strøk Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås, og 918 som strøk Høyres Ingjerd Schou.