08 klar for cupfinale

Sarpsborg 08 er videre i cupen, etter at det slo Vålerenga 3–0 i kveld. En skåring fra Krépin Diatta og to skåringer av Ole Jørgen Halvorsen sørget for at de blåkledde skal spille cupfinale tredje desember. Om de møter Molde eller Lillestrøm i finalen blir avgjort i morgen.