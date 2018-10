Gutter spør om de har gjort noe straffbart etter video om sovevoldtekt

– Vi har opplevd at gutter har kommet til oss og lurt på om de har gjort noe som ikke er helt greit. Det har vi ikke opplevd tidligere, sier Ann Helen Lomsdalen, som er daglig leder ved mottaket.

I sommer delte Overgrepsmottaket i Østfold en video som viste en dramatisering av de første, grusomme minuttene etter en sove-voldtekt.

Videoen ble sett av over 700.000 på under et døgn og nærmer seg nå to millioner visninger.

Se hele videoen i bunnen av artikkelen

Lomsdalen tror at videoen som ble publisert i juni har vært en øyeåpner for gutter. Foto: Montasje/Lucky View

– Flere har fått en aha-opplevelse

Siden filmen ble lagt ut i juni har antallet henvendelser til mottaket mer enn doblet seg, forteller Lomsdalen.

Fra 22. juni til 31. august hadde mottaket 30 pasienter innom, mot 13 pasienter i samme periode i fjor.

– Veldig mange har vært usikre på om det har vært et overgrep eller ikke tidligere. Videoen har nok gitt flere en aha-opplevelse om hvordan overgrep faktisk foregår.

Lomsdalen tror videoen som viser fiktive «Emilie» sine opplevelser etter en sovevoldtekt har vært en øyeåpner for både ungdom og foreldrene deres.

– Mange tenker nok på voldtekt som å bli overfalt og dratt ned i en grøft eller mørk bakgate. Men 80 prosent av sakene vi jobber med, er sovevoldtekter. Det skjer ofte i festsammenheng, der guttene har blitt litt fulle og havnet på et soverom sammen med ei jente som er nærmest bevisstløs, også tenker de at det ikke er så farlig, sier hun.

Ta testen: Uskyldig moro eller sexovergrep?

Her kan du få hjelp Ekspandér faktaboks Hvis du blir utsatt for en vond seksuell opplevelse, er det viktig å prate om det. Det samme gjelder dersom du har blitt anklaget for voldtekt eller en krenkelse. Snakk med en du stoler på, for eksempel en venn, noen i familien, helsesøster, rådgiver eller en psykolog. Du kan også kontakte politiet eller en advokat dersom du lurer på om du har blitt utsatt for, eller har skyld i, en voldtekt. For øyeblikkelig hjelp: Her finner du nærmeste overgrepsmottak

Legevakten: 116 117

Politiet: 02800 eller nødnummer 112 Du kan også kontakte: Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbruk. Telefon: 800 57 000

DIXI - ressurssenter for voldtatte. Telefon: 22 44 40 50 / SMS: 930 58 070

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Mental helses telefon (alle aldre): 116 123

IKST - Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi. Tilbyr terapi til begge parter. Telefon: 22 33 51 90

Alternativ til Vold – landsdekkende tilbud til deg som har blitt anklaget eller dømt for overgrep. Telefon: 22 40 11 10 Anonyme nettjenester: Korspahalsen.no

Ung.no

Sidetmedord.no

Guttene bør ha et tilbud

Den daglige lederen forteller at guttene stiller spørsmål om hvor grensa går eller om de kan ha gjort noe straffbart. Andre har spurt om det er mulig å få laget en video som viser overgrep mot gutter.

En gutt tok også kontakt og lurte på om han kunne ha vært vitne til et overgrep.

– Det er kjempebra at unge gutter ringer oss og lurer på disse tingene. Det er superviktig hvis de har tatt innover seg at det ikke er greit å ha sex med ei jente som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

Hva hjelper dere disse guttene med?

– Vår oppgave er å ivareta de som har vært utsatt for overgrep, ikke de som utfører dem. Men disse guttene burde absolutt hatt et tilbud de også. Man er veldig flinke til å ha samtalegrupper for jenter, men det burde også vært noe slikt for gutter, sier hun.