Gutt (8) angrepet av hund

– Det som gjør meg mest sint, er at en voksen mann faktisk forlater et åtte år gammelt barn når din eiendel har forårsaket skade. Jeg vet det er kjempesurt, men man må stå opp for det som har skjedd, sier Hilde-Marlen Wåhlberg til NRK.

Det var mandag ettermiddag at den snart ni år gamle sønnen var ute og lekte i strandkanten nær familiens hytte på Husebystranda i Råde.

Plutselig dukket det opp en hund som ifølge moren hoppet på gutten.

Politiet etterlyser hundeeieren

Mandag kveld gikk politiet ut og etterlyste hundeeieren eller vitner som kan ha sett det som skjedde.

– Det er mulig hundeeieren ikke fikk med seg at gutten ble skadet. Vi vet ikke hva slags hund det er snakk om. Det vi vet er at den er stor og mørk, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Østfold-politiet.

Guttens mor var selv ikke til stede og så det som skjedde. Men ifølge det han og kameraten har fortalt, ble han først bitt en gang i ryggen. Gutten falt da over ende og ble bitt igjen.

– Mannen var bortom og sa at de måtte komme seg på legevakta. Da løp guttene tilbake på hytta og var ganske skrekkslagne, mens mannen er sporløst borte, sier hun.

Til legevakta

I kveld har moren vært på legevakta med sønnen. Hun forteller at han etter forholdene har det bra.

– Han er litt skremt, men det går bra. Han har fått renset såret, og får en antibiotikakur. Så må vi tilbake til sykehuset og se etter infeksjoner og eventuelt sy senere, sier hun.