Gutt (7) funnet død i Askim – mistenker ikke noe kriminelt

Etterforskningsleder Svend Åge Sletten ved Indre Østfold politistasjon forteller at gutten er sendt til obduksjon.

– Vi vil få svar fra obduksjonen ganske snart. Nå vil vi høre fra vitner som observerte gutten i går ettermiddag. Vi jobber nå med å kartlegge omstendighetene rundt denne tragiske hendelsen, forteller han.

Gutten ble meldt savnet klokken 19.30. Rett etter midnatt ble han funnet død i en dam i Folkeparken. Parken ligger omtrent hundre meter fra skolen.

Svend Åge Sletten i Indre Østfold politistasjon forteller at de venter på obduksjonen som kan fortelle hvor lenge gutten har ligget i vannet. Foto: Freddie Larsen

Sist sett ved skolen

Sletten i politiet forteller at gutten sist ble sett ved Askimbyen skole ved 16-tiden, da et familiemedlem kom for å hente ham fra skolefritidsordningen på skolen.

– Et familiemedlem har hentet gutten, men så har han blitt sluppet av igjen, fordi han ønsket å gå hjem selv, forteller etterforskningslederen.

– Gutten bodde rett i nærheten av skolen, og det var ikke uvanlig at han gikk hjem alene.

Politiet vet ikke hvor lenge gutten lå i vannet før han ble funnet.

– Det vil obduksjonen si noe om, sier Sletten.

Flere hundre frivillige, politi og Røde Kors var med på letingen etter gutten. Også Norske Redningshunder og politihelikopteret ble sendt ut for å bistå.

Observasjoner fra helikopteret ved midnatt gjorde at politiet tilkalte dykkere fra brannvesenet i Fredrikstad for å søke i dammen.

Dammen er gjerdet inn, men ifølge politiet er gjerdet så lavt at hvem som helst kan komme seg over.

Gutten ble funnet død i denne dammen rett etter midnatt. Foto: BENGT-EGIL RUUD / NRK

– Holder alle muligheter åpne

Politiet forteller at de nå jobber med avhør, og at de forsøker å finne ut hvor gutten har beveget seg.

– Vi holder alle muligheter åpne under etterforskningen, men per nå mistenker vi ikke at det har skjedd noe kriminelt.

Askimbyen skole har i dag åpnet gymsalen for alle som ønsker å komme.

– Det er viktig at vi er her på barnas premisser, vi skal ta vare på barna i dag. Vi skal fortelle om hva som har skjedd. I gymsalen er det rom for å tegne, spille litt musikk eller spille fotball, sa rektor Tone Kjenæs til NRK tidligere i dag.