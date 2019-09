Vakthavende meteorolog Bente Wahl hos Meteorologisk institutt sier at det kan komme opp mot 60 millimeter nedbør i løpet av 12 timer. Det er utstedt gult farevarsel.

– Det blir en grå og våt dag på Østlandet. Det er en ordentlig nedbørfront som skal passere, så det blir vått.

Det er utstedt gult farevarsel for Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. I Oslo og i Akershus ventes det et sted mellom 30 og 50 millimeter. Det samme gjelder de nedre delene av Buskerud, og i Vestfold er det varslet mellom 40 og 60 millimeter.

– Vi har ikke ute et farevarsel for Østfold sin del, men det kommer mye regn der også. Vi venter 30 millimeter frem til 18-tiden.

Farevarselet gjelder fare for overvann og redusert fremkommelighet. Veier kan også bli stengt som følge av nedbøren. Politiet ber reisende tilpasse hastigheten og kjøre etter forholdene.

Nedbørsmengden vil avta

Vakthavende meteorolog Bente Wahl hos Meteorologisk institutt følger med på været. Hun sier det blir grått i hele landet denne helgen. Foto: MAGNE VELLE

Det kraftige styrtregnet som traff Fredrikstad tidligere denne måneden forårsaket store skader på veinettet. Tre uker senere jobber kommunen fortsatt med å reparere veiene.

Meteorologen forteller at regnet som kommer nå vil være jevnt, og ikke et kraftig styrtregn.

– Hovedtyngden av nedbøren kommer nå på formiddagen, og det blir litt mindre utover ettermiddagen. Dette her blir ganske jevn nedbør, ikke styrtregn.

De siste årene har skader på bygninger på grunn av styrtregn økt med 800 prosent, ifølge en rapport Cicero har utarbeidet på oppdrag fra If Forsikring.

Kostnadene har økt fra nærmere 2 milliarder til rett over 10 milliarder, og har ført til at forsikringsselskapene nå krever en klimatilpasningsminister for å koordinere arbeidet.

Blir vått andre steder også

Regnet som slår inn over Østlandet har allerede passert Agder, men det vil bevege seg nordover i løpet av kvelden.

– Det blir en litt grå helg over hele landet, med unntak av i dag som blir veldig fin i Nord-Norge og deler av midt-Norge, sier Wahl.

Utover helgen vil været bevege seg over Trøndelag og nordover, hvor det vil være skyer og nedbør.

– Men søndag da begynner vinden å dreie og da blir det regn i Nord-Norge og det kan komme snø i lavlandet, avslutter meteorologen.