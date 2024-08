Venter storm og kraftige vindkast: – Det vil være mest på kysten

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast og storm på deler av Østlandet mandag.

Det er ventet kraftige vindkast på opptil 22 meter i sekundet.

– Det går mot høst, og da er det høstlig vær med grått og byger og vind, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.

Det gule varslet for vind berører store områder rundt Oslofjorden. Nærmere bestemt Vestfold, Østfold og Akershus.

Det ventes lokalt kraftige vindkast på 17–22 m/s fra sør, senere sørvest, og stiv til sterk kuling på kysten. Vinden vil øke først i vest. Foto: Meteorlogisk Institutt

Langs hele kysten fra svenskegrensa og nedover mot sørlandskysten er det ventet storm.

– Det vil være mest på kysten. Det har vært 21,7 i kastene på Gullholmen i Moss og 21,4 i kastene på Strømtangen i Fredrikstad det siste døgnet, sier Bentsen.

Hun ber både båteiere og huseiere om å ta forholdsregler.

– Du bør være forsiktig. Har du ting stående løst, som en trampoline, så kan den bli tatt av vinden, og da bør du være oppmerksom, sier Bentsen.

I tillegg meldes det om en del lyn og torden. Det har vært tordenskrall og lyn i Vestfold og i Østfold.

Snart 100 skademeldinger

Også på fredag og i helgen var Østlandet preget av mye vær. Stormen «Lillian» skapte oversvømmelser og førte til avlyste konserter flere steder.

Også forsikringsselskapene har merket hvordan stormen preget Sør-Norge.

Bare Gjensidige har fått inn nesten 100 skademeldinger og forventer flere.

– Gjennom helgen har det kommet et jevnt sig av skademeldinger fra mange fortvilte kunder, melder kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Skadene det skal være snakk om er stormskader, vann i kjellere og i bygg som ikke er tette.

Et tre har falt over Myreveien i Tønsberg i helgen. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

I tillegg har vinden i helgen satt sitt preg. Noen båter har slitt seg og brygger har fått merke vinden.

– De typiske vindskadene er bygningsskader på tak, vinduer og dører, og takstein som fyker av gårde, sier Rysstad.

Vil gi seg utover mandagen

Til tross for at det er en viss sannsynlighet for at forsikringsselskapene får mer å gjøre utover mandagen, så vil været bli noe bedre.

– Bygene vil gi seg utover ettermiddagen. Det vil fortsatt være vind på kysten og opp mot stiv kuling, sier statsmeteorologen, Ingrid Bentsen.

Det er meldt om fare for storm langs kysten i Østfold og her i Moss. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Fergene på Hvaler i Østfold melder om at det kan bli stopp i fergetrafikken på kort varsel. I Moss går fergen mot Horten som normalt.

Vegtrafikksentralen sier til NRK mandag morgen at det enn så lenge ikke er noen trær som sperrer for trafikken.