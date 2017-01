Gudmundsson ute resten av sesongen

Halden topphåndballs keeper Hreider Gudmundsson blir ikke kvitt skadeplagene, og 36-åringen med OL-sølv er ute for resten av sesongen. Dermed må eliteserieklubben ut på keeperjakt midt i sesongen, melder Halden Arbeiderblad. Trener Jonas Wille sier til NRK at det er nær krise å miste Gudmundsson, og innrømmer at det kan bli vanskelig å finne en erstatter midt i sesongen.