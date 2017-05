Gressvik ungdomsskole vant finalen i Klassequizen

– For å være helt ærlig tenkte jeg allerede for et år siden at de kunne vinne, sier læreren som meldte på laget, Marianne Kristiansen.

Da hun så at Halmstad barne- og ungdomsskole i Rygge vant i fjor, tenkte hun at de ikke måtte glemme å melde seg på.

– Jeg var så ivrig etter å melde på elevene at vi var de første som ble påmeldt i Østfold, sier hun og humrer.

Lærer Marianne Kristiansen var helt sikker på at elevene kom til å hevde seg i konkurransen. Foto: Privat

– Uvirkelig

Og det var lurt. For laget, som besto av Halvor Linder Henriksen, Silje Kristin Bunæs, Thomas Bjørge Elton Gunnersen og reserve Kristoffer Røstad Karlsen, gikk rett til finalen og helt til topps. I finalen slo de Telemark med ett poeng.

– Det er helt uvirkelig at vi vant. Det er fantastisk gøy. Det hadde jeg ikke trodd, sier Gunnersen.

Han forteller at både søsken og foreldre satt i salen og heiet på dem. Han sier det var spesielt å komme til finalen.

– Det var moro å reise til Oslo for å være med. Det var også veldig spennende å få være med på en TV-produksjon og se hvordan et slikt program lages, sier han.

Vinnerne: Halvor Linder Henriksen (16), Silje Kristin Bunæs (16) og Thomas Bjørge Elton Gunnersen (15) sammen med programleder Zelda Ekiz. Foto: NRK

Skolen jubilerer i år

Læreren, Kristiansen, sier hun er stolt av elevene.

– Jeg har vært lærer i 30 år og disse skiller seg ut på mange måter. De er faglig sterke og har allmennkunnskapen på plass. Mange av spørsmålene er ikke tatt fra pensum, så det viser jo bare hvor mye de kan, sier hun.

Det var også ekstra spesielt at de vant nettopp i år.

– Gressvik ungdomsskole fyller 50 år i år og Fredrikstad er 450 år. Så dette er bidraget vårt til den markeringen, sier den stolte læreren.

Ufortjent rykte

Og at det er et Østfold-lag som vinner for andre år på rad, viser at Østfold har et ufortjent dårlig rykte, mener Kristiansen.

– Østfold havner ofte nederst når det gjelder utdanning og helse. Fredrikstad er delt inn i områder etter mye og lite utdanning, og skolen vår ligger i rød sone. Dette viser at det går an å bryte med mønsteret, sier hun.

Gunnersen sier at alle på laget er svært glade i quiz, men det spørs om det blir en liten pause fremover.

– Nå er det snart sommerferie, så jeg tviler egentlig på at det blir noe quiz da, sier han.