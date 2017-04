Viltnemnda på jakt under O-løp

Under et orienteringsløp i Østre Trøgstad meldte flere utøvere om en hjelpeløs, halvdød elg langs ruten. Det skriver Smaalenes avis. Viltnemnda i Trøgstad har nå avlivet elgen. Det vil bli tatt prøver for å påvise om elgen var smittet av skrapesyke.