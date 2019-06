– Det går bedre enn forventet, forteller en forslått Gøran Antonsen fra senga på Sykehuset Østfold i Sarpsborg.

Den erfarne travkusken fra Mysen ble kastet ut av sulkyen og inn på indre bane, etter at han kolliderte med hesten til kuskekollega Adrian Solberg Akselsen på Momarken travbane tirsdag kveld.

I fallet ble Antonsen også delvis påkjørt av en annen ekvipasje.

– Jeg har sett et klipp av det som skjedde og det føles som at jeg har hatt skikkelig flaks. Det var en forferdelig følelse, sier han til NRK.

FLAKS: Det gikk bedre enn man skulle tro for både hester og ryttere etter ulykken på Momarken travbane. Bilder med tillatelse fra IMG Media Norway. Du trenger javascript for å se video. FLAKS: Det gikk bedre enn man skulle tro for både hester og ryttere etter ulykken på Momarken travbane. Bilder med tillatelse fra IMG Media Norway.

– Jævlig vondt

Antonsen landet på hodet og svimte av etter hendelsen. Han ble først fraktet med luftambulanse til Ullevål, men ble onsdag flyttet til sykehuset i hjemfylket.

Han kom fra hendelsen med en lunge som ikke helt fungerer, en hjernerystelse, et vondt kne og en mørbanket kropp.

– Det var rett og slett jævlig vondt. Jeg har hatt et par smeller før, men dette var som å bli påkjørt av et tog. Det var helt forferdelig, forteller han onsdag ettermiddag.

Årsaken til ulykken var ifølge nettstedet Trav365 at hesten New Fighter, kjørt av Akselsen, snublet på oppløpet. Antonsen satt bak Pastor Royal, som lå i rygg på Akselsens hest, og han kjørte inn i New Fighter, før han ble kastet ut av sulkyen.

– Jeg så at hjulet mitt kom til å komme på innsiden av hjulene hans. Da bare ventet jeg på den katapult-effekten. Selv om det går veldig fort, så er det utrolig hvor mye du rekker å tenke. Det var veldig, veldig ekkelt, sier han.

Nødetatene var raskt på plass og fikk fraktet både Antonsen og Akselsen til sykehus. Foto: IMG Media Norway

Brakk ryggen

Adrian Solberg Akselsen ble fraktet direkte til Sykehuset Østfold Kalnes i ambulanse. Han har brudd i både rygg og skulder etter ulykken.

– Det har vært ei lang natt med lite søvn, sier Solberg Akselsen til Equus.

Sports- og markedssjef Kjeld Henning Sandem på Momarken travbane er glad for at de to kuskene ikke ble mer alvorlig skadd i ulykken.

– Det var en lei hendelse etter en flott dag. Det var trist da det skjedde, men det ser heldigvis ut som at det har gått bedre enn vi fryktet, sier han.

Sandem forteller at tirsdagens hendelse var den første alvorlige ulykken på Momarken i år.

– Trav er en idrett som medfører en viss risiko, akkurat som hopp, sykling eller ishockey. Det skjer ulykker innimellom, men det er heldigvis ikke så veldig ofte, sier han.