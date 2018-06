Stengt på Østfoldbanen

På Østfoldbanen er strekningen Vestby-Rygge er stengt fordi et godstog har kjørt på en personbil ved en planovergang i Moss.

Bane Nor opplyser at intercity-togene snur ved Ås, mens lokaltogene snur på Kambo.

NSB setter inn en busspendel Kambo-Moss og Rygge-Vestby.