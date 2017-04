Det skjer vår etter vår. Rådyrene forsyner seg grovt av blomsterbedene. Triste greier for hagefolk som går håpefullt og kikker i bedene sine. Men det finnes håp!

Her gir gartneren sine beste tips.

Tabasco og egg

TRIST SYN: Rådyrene har forsynt seg i stemorsbedet også. Foto: Camilla Næss / NRK

– Det mest ergerlige er når virkemidler som skremte dyrene vekk i fjor ikke ser ut til å skremme dem nevneverdig i år. Sånn er det med rådyr, sier Camilla Næss, fotograf i NRK-programmet «Hagen min».

Den blomsterglade fotografen viser frem et heller trist stemorsbed. De liker visst stemor også disse bambiene.

– Nå skal jeg prøve tabasko og eggehvite, sier Næss.

Puter på pinne

GARTNERTIPS: Steinar Johansen er gartner i programmet «Hagen min» på NRK1. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Jo, det er mye man kan prøve på, sier gartner Steinar Johansen.

Selv byr gartneren rådyrene på ett måltid andre steder enn i blomsterbedet.

– Man kan jo fore dyrene i ytterkant av tomta. Da koser de seg der og går ikke inn i hagen. Jeg bruker havre, litt grønnsaker og epler. Men da må man følge opp, og friste dem med noe hver dag!

Har man ikke tid eller ork til å mate de vakre skapningene et annet sted, har Johansen flere råd å by på.

– Blodmel blir mye brukt sammen med salmiakk og vann. Bland dette sammen, og dypp oasisbiter i væsken og legg ut. Å sette puter på pinner eller henge opp gamle CDer i trærne fungerer også hos noen.

Lydsensor

TULIPAN: Rådyra er glade i tulipan. En lydsensor kan kanskje være redningen? Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– En radio som startes av en bevegelsessensor må jo hjelpe. Det vekker naboen også. Kanskje ikke like populært, ler Johansen.

En annen ting folk bør vite er at nyplantede frukttrær også er populære hos rådyrene, for nå begynner bukken å markere reviret sitt ved å feie horna på unge trær.

– Et annet alternativ er å sette opp en stor brun plate med en god hvit flekk på. Dette gir et redselssignal til dyra, for de varsler hverandre med å utvide den hvite flekken på baken, forklarer gartneren.

Plant det de ikke liker

IKKE RÅDYR-MAT: Allium, påskeliljer og rutelilje skal ikke være rådyrenes favoritter. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Siste råd er å dekke over bedene om natta, eller rett og slett unngå å plante krokus og tulipaner sier Steinar.

Gartneren forteller at det er mye flott rådyrene ikke liker.

– Som gulblomstrede krokus, narsisser, allium og rutelilje.

Naturhistorisk museum har laget denne oversikten over planter rådyrene ikke liker. Dette er løker og knollvekster rådyrene unngår.