Glatte veier skaper trafikkaos

– Heldigvis har vi sluppet unna personskader, men det har vært materielle skader både på biler og autovern. Vi har også i to tilfeller beslaglagt førerkort, fordi hastigheten har vært altfor høy i forhold til føret, forteller Kari Monsen, som er operasjonsleder i Follo-politiet.

Hun kan fortelle om en travel ettermiddag og kveld for politiet.

I Østfold har flere vogntog fått problemer på grunn av islagte veier. Et vogntog veltet i Trøsken i Sarpsborg, og kort tid etter valgte politiet å sperre hele veien.

En skolebuss kjørte av veien i Torsnes i Fredrikstad tidlig på ettermiddagen.

– Bussen ligger og vipper i grøfta. Brannvesenet har fått sikret bussen og er i ferd med å evakuere passasjerene, sa operasjonsleder Bjarte Norheim til NRK i 14.15-tiden.

Alle barna ble hentet ut og sjekket av ambulansepersonell.

Senere kjørte en buss i grøfta i Båstad i Trøgstad. Bussen var uten passasjerer.

Vogntog sperret veien

I Halden har flere vogntog fått problemer, noe som har skapt lange køer.

Politiet har to ganger i løpet av kvelden måttet kjøre til E6 ved Vestby. Den første gangen var det to biler som hadde kollidert og kjørt av veien. Senere var det en singelulykke, der en bil hadde kjørt av veien.

Redningsbilene har hatt en travel kveld. Foto: SHEIMSI BUNJAKU / NRK

I Tønsberg kjørte en bil av veien for å komme unna en traktor som var ute og brøytet.

All busstrafikk ble stoppet i Sarpsborg, og på Tjøme og Nøtterøy måtte foreldrene hente barna på skolen, fordi skolebussen ikke kom frem.

– Passasjerer på de ordinære rutene må regne med forsinkelser, sa Lars Sandnes, driftssjef i Vestfold kollektivtrafikk.

– Har alt mannskap ute

Dette er bare noen i en rekke av mange uhell og ulykker. Veitrafikksentralen sier de har alt mannskap ute.

– Det har vært veldig glatt, spesielt i Østfold. Vi har vært i kontakt med entreprenørene flere ganger, og de sier de gjør så godt de kan, sier Christian Skogli, som er trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen.

Det har både vært underkjølt regn og snø som har skapt problemer.

– Vi har fått mildere luft i høyden, og det gjør at nedbøren som kommer, fort kommer som regn. Det som da skjer, er at regnet treffer en veldig kald asfalt og fryser det til is, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Kari Monsen i Follo-politiet ber alle kjøre forsiktig.

– Fortsatt glatte veier og vi ber alle om å kjøre etter forholdene, eller la bilen stå.