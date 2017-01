Glatt men noenlunde greit i natt

Politiet meldte i 20-tiden i går at det var svært glatt på veiene i hele fylket, og at Veitrafikksentralen hadde dratt ut for å salte. Advarselen ble sendt ut kort tid etter to meldinger om ulykker på veiene. En mann ble lettere skadet i et uhell i nordgående felt på E6 ved Skjeberg. En kvinnelig bilfører ble fraktet til sykehuset på Kalnes for sjekk etter en utforkjørsel ved Årumkrysset.

Ellers har natta vært relativt rolig, antyder politiets logg.

Les mer: Mange uhell på glatt føre

Tre 20 år gamle gutter ble tatt inn av politiet etter at de røykte hasj ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad i natt.

En mann ble satt i arrest etter å ha slått til en dørvakt i Sarpsborg i 0230-tiden. Saken er anmeldt.

Nødetatene i Halden rykket ut til Håkenbyveien etter melding om en bygningsbrann i 21-tiden. Branntilløpet ble slukket mens brannvesenet var underveis, og brannmannskapene tok kontroll over etterarbeidet av det som viste seg å være en pipebrann som var i ferd med å spre seg.

En beboer på stedet fikk medisinsk hjelp på stedet etter å ha pustet inn røyken.