Gjess spiser opp avlingene til bøndene

Det er ikke bare det tørre og varme været som har skapt store utfordringer for bøndene denne sommeren. Også gjess har tatt for seg av de små avlingene.

– Alt kornet er spist opp, det er bare halmstubber igjen. Gåsa er veldig effektiv sånn sett. Den går på alt, så jeg vet ikke hva jeg kan dyrke lenger, sier Råde-bonde, Liss Holme Stokker til NRK.

Liss Holme Stokker starter alltid dagen med å sjekke om gjess er på jordet hennes. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Hun har i årevis kjempet en hard kamp for å holde gjess borte fra åkrene sine. Der spiser fuglen opp alt som er hvis hun ikke følger med.

På vakt hele tiden

Stokker forteller om endeløse dager på vakt for å skremme vekk gjess. Hun har kjørt traktor mot flokken, testet automatiske fugleskremsler og brukt jegere med hund og skremmeskudd.

Men gåsa er smart og lærer fort. Derfor må bøndene stadig finne på nye metoder for å skremme dem bort.

– Man blir utrolig sliten og lei av hele greia. Skal man forlate huset må man ha noen til å sitte vakt, ellers kan avlinger til flere tusen kroner forsvinne, forteller Stokker.

I fjor hadde hun tett oppunder tusen gjess på jordene. Stokker forteller at den første gåsa lander i februar, mens den siste forsvinner i slutten av november.

Vil ha tidligere jaktsesong

Råde-bonden mener at en tidligere jaktsesong, med start på vårparten, er den beste løsningen for å bli kvitt problemet.

For det å ha jakt på sensommeren gir få resultater. Da er allerede vekstsesongen på hell.

– Skadene gjøres i stor grad på våren. Det er da vi må kjempe for å begrense veksten. Bestanden øker enormt i omfang.

Må se på andre tiltak

Viltforvalteren i Østfold forstår bøndenes frustrasjon, for bestanden på gjess har økt kraftig.

– Det er et sammenhengende gåseproblem i hele Nord-Europa. Det er svære bestander, med millioner av fugler, sier viltforvalter, Åsmund Fjellbakk, til NRK.

Viltforvalter i Østfold, Åsmund Fjellbakk, tror man heller må se på andre tiltak for å holde bestanden i sjakk. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Han tror ikke at en jakt på vårparten er løsningen, men at man heller må finne andre metoder for å holde bestanden i sjakk.

– Det som er foreslått av landbruksorganisasjonen er en jakt på fugler som flyr over dyrket mark i vekstperioden. Da snakker vi om den delen av bestanden som ikke hekker, altså de som ikke er så gamle at de har hatt reir det året.

Må gå sammen

Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, som har vært med å lage forvaltningsplaner i flere kystkommuner, tror også det er for tidlig å snakke om jakttider på våren.

– Grunneierne må organisere seg og gå sammen for å bekjempe problemet. Jakt på våren kan være en løsning, men det er for tidlig å snakke om dette per dags dato, mener utmarkskonsulent Pål Sindre Svae.