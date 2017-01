Høyt sykefravær på hjerteavdelingen

Det høye sykefraværet på hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes bekymrer, det sier fylkesleder Karen Brasetvik i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Fredriksstad Blad. Avdelingen hadde et fravær på 11,5 prosent i fjorårets siste to måneder, nesten tre prosent høyere enn snittet for sykehuset i 2016.