Gjemte 6700 liter sprit under appelsiner

– Her har man forsøkt å unndra totalt 7,5 millioner kroner i skatter og avgifter. Det er snakk om veldig store summer. Det er også stor verdi på varene som ble forsøkt smuglet inn, sier kontorsjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

Den femte februar kom et polsk vogntog fullastet med alkohol og sigaretter rullende inn på rød sone hos Tolletaten på Svinesund. Men mannen bak rattet hadde med seg papirer på at lasten inneholdt noe helt annet.

– I tillegg til alkoholen og sigarettene var det noen paller med appelsiner som skulle dekke over. Men det var både dårlige papirer og dårlige appelsiner. Appelsinene skulle heller ikke til et sted som var reelt, forteller Fredriksen.

Ny rekord

Allerede to uker senere kom et nytt polsk smugler-vogntog, før det tredje ble stanset i begynnelsen av mars.

De tre polakkene forsøkte å unndra 7,5 millioner kroner i avgifter ved å smugle alkohol og sigaretter over grensa. Foto: Tolletaten

Fredriksen forteller at smuglerne hadde lagt en del jobb i å ikke bli avslørt.

– Føreren som kom i mars hadde med seg løk som lå over alkoholen. Ofte prøver de å skjule alkoholen med andre varer, slik at man ikke oppdager alkoholen ved første øyekast. De legger mye jobb i det for å få det gjennom, sier hun.

Så langt i år har tollerne på Svinesund avslørt tre slike vogntog. Totalt i fjor hadde stanset de fem.

De tre vogntogene som ble stanset på en måneds tid inneholdt totalt 49.195 liter øl, 11.315 liter brennevin og 50.000 sigaretter.

– Det er ny rekord for oss når det gjelder både beslag og forsøkte unndratte avgifter på så kort tid. Førerne forklarte ikke noe særlig til oss, men de ble overlevert til politiet for avhør og videre etterforskning, sier Fredriksen.

Skylder på bakmenn

Dermed fortsetter trenden tollerne opplevde i fjor - nemlig at alkoholsmuglingen oftere enn før skjer ved hjelp av store vogntog.

Tolletaten har aldri tidligere avdekket så mye øl som de 566.000 literne som ble forsøkt smuglet inn i landet i fjor.

FRIFUNNET: Advokat Hans Christian Nygaard Wang forsvarte mannen som ble frifunnet for smugling i mars. Foto: Petter Larsson/NRK

I starten av mars ble en latvisk trailersjåfør frifunnet for smuling av 2400 liter alkohol like før jul.

Da mannen forklarte seg i tingretten i Halden, var det imidlertid en dramatisk historie som kom frem.

– Han forklarer det som en mafia som står bak. Det er ikke uvanlig at trusler blir et tema i smuglersaker, men det er mer uvanlig at det blir lagt så mye vekt på dette, sier advokat Hans Christian Nygaard Wang.

Politiadvokat Anders Wiig sier til NRK at mange av smuglerne legger skylden på bakmenn. Jakten på bakmenn av denne typen er svært krevende, forteller han.

– I visse tilfeller er det mulig. Men de er ofte godt organisert, og kurerene blir godt opplært. Skal du avdekke dette, så må det være internasjonalt samarbeid, sier han.