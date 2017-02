Gir penger til flyplass-selskap

Rygge kommune har i dag bevilget 50.000 kroner til selskapet som jobber for videre flyplassdrift på Moss Lufthavn Rygge. Beløpet tilsvarer cirka tre kroner per innbygger. Kommunestyret fjernet rådmannens forslag om at pengene bare skulle bevilges dersom de andre kommunene i fylket også ga penger.