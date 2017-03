Gir opp tilknytningsavgift

Hvaler anker ikke lagmannsrettsdommen om tilknytningsavgifter for rorbuer. Det vedtok formannskapet i går. Flere eiere av seksjonerte hytter gikk til sak mot kommunen fordi de nektet å betale for å bli knyttet til det kommunale vann- og kloakknettet, siden det allerede var betalt for dette før rorbuene ble seksjonert ut.