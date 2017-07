Gir ikke opp kamp om jernbane

En nystiftet aksjonsgruppe i Moss vil kjempe for å endre planene om ny jernbanetrase og togstasjon i byen. I går hadde Aksjonsgruppe Bedre Byutvikling Moss et åpent møte for å informere innbyggerne om saken. Aksjonsgruppa mener Bane NOR har feilinformert innbyggere og politikere ved å la være å informere om 2A-alternativet hvor stasjonen bygges under bakken. Gruppa har sendt inn klage til Sivilombudsmannen, det forteller initiativtaker, Jonathan Parker