Gikk til angrep på bilfører

En mann i 60-årene gikk til angrep på en bilfører mens to barn satt i bilen og så på. Smaalenene skriver at mannen, som gikk til fots, mente bilen burde stoppet for ham selv om han ikke gikk i overgangsfelt. Da han fikk stoppet bilen, gikk han til angrep. Mannen blir anmeldt.